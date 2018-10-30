معلومات عن أشهر 10 فراعنة شهدهم التاريخ

نقدم لكم في السطور التالية معلومات مختصرة عن أشهر 10 فراعنة شهدهم التاريخ، وهم كالتالي:-





أمنحتب الثالث: وقد اشتهر بتطوير مصر، حيث أقيمت في عهده العديد من المباني.





سنفرو: حكم مصر لمدّة 24 عاماً، وكان قائداً عسكرياً مميزاً، خطط لتوسيع إمبراطوريته، وكانت أشهر إنجازاته هرم بنت دهشور.





كليوبترا السابع: تنافست مع أشقائها على العرش، وتغلبت عليهم جميعاً، عُرفت بالذكاء الحاد والغموض، والقوة، وقد انعكست قوتها على مصر التي أصبحت أقوى الحضارات وأكثرها تأثيراً في عصرها.





الملك مينيس: يعتقد أنّه الفرعون الأول الذي حكم مصر القديمة، بحيث استمر عهده بين 3000-3100 قبل الميلاد.





خوفو: يعتبر الفرعون الثاني الذي حكم مصر، واستمر حكمه لمصر مدّة 23 عاماً.





توت عنخ آمون: أصبح حاكماً لمصر في سنٍ مبكرةٍ، يعتبر واحداً من الشخصيات الجذابة والرائدة في مصر رغم أن فترة حكمه قصيرة.





حتشبسوت: حكمت مصر لفترةٍ طويلةٍ مقارنة بأقرانها من النساء، وكانت ناضجةً وواعيةً بما يكفي حتّى تحكم مصر في ظلّ موت زوجها.





أخناتون: وقد اشتهر بأفكاره الدينية، حيث كان المصريون مشركين قبل عهده، ولكن عندما حكم أخناتون مصر فضل عبادة إله واحدٍ فقط هو أتين (إله الشمس)، تأسست في عهده الكثير من المجمعات الضخمة، إضافةً إلى الفن المصري الذي تطور تطوراً ملحوظاً في عهده.





رمسيس الثاني: يعتبر الأكثر تأثيراً في المملكة المصرية، قام ببناء العديد من المعابد، وضرب الحيثيين في معركة قادش في عام 1274 قبل الميلاد، وتوفي في سن 92.



