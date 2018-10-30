ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:55 م
تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر
تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر
طباعة
 
ترجع الأسباب الرئيسيّ لاحتلال الجزائر إلى التالي:-

- المطامع الفرنسية في الحصول على بلدٍ غنيٍ بالثروات الطبيعيّة. 
- العداء التاريخيّ الفرنسي للدولة العثمانية التي كانت تسيطرعلى الجزائر. 
- البعد الديني هو السبب الرئيسيّ في الصراع، حيث تشكل هوية الجزائريين الإسلامية عقدةً عند الفرنسيين. 
- على الرغم من أنّ الفرنسيين حدّدوا سبباً لاحتلال دولة الجزائر وهو هجوم أهالي عنابة في الجزائر على سفينةٍ تابعةٍ لفرنسا في حادئةٍ سمّيت بحادثة المروحة، إلّا أنّ هذا السبب لا يعدو كونه ستاراً تخفي فيه فرنسا مطامعها في السيطرة عليها.
المزيد عن: كنا فرنش الماضي الفرنسيين الجزائر التاريخ الاحتلال اسباب احتلال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 4:30:02 PM