تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر

ترجع الأسباب الرئيسيّ لاحتلال الجزائر إلى التالي:-





- المطامع الفرنسية في الحصول على بلدٍ غنيٍ بالثروات الطبيعيّة.

- العداء التاريخيّ الفرنسي للدولة العثمانية التي كانت تسيطرعلى الجزائر.

- البعد الديني هو السبب الرئيسيّ في الصراع، حيث تشكل هوية الجزائريين الإسلامية عقدةً عند الفرنسيين.