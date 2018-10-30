تعرف على أسباب احتلال فرنسا للجزائر
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:55 م
ترجع الأسباب الرئيسيّ لاحتلال الجزائر إلى التالي:-
- المطامع الفرنسية في الحصول على بلدٍ غنيٍ بالثروات الطبيعيّة.
- العداء التاريخيّ الفرنسي للدولة العثمانية التي كانت تسيطرعلى الجزائر.
- البعد الديني هو السبب الرئيسيّ في الصراع، حيث تشكل هوية الجزائريين الإسلامية عقدةً عند الفرنسيين.
- على الرغم من أنّ الفرنسيين حدّدوا سبباً لاحتلال دولة الجزائر وهو هجوم أهالي عنابة في الجزائر على سفينةٍ تابعةٍ لفرنسا في حادئةٍ سمّيت بحادثة المروحة، إلّا أنّ هذا السبب لا يعدو كونه ستاراً تخفي فيه فرنسا مطامعها في السيطرة عليها.