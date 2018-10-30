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سحب سوداء تجتاح سماء الأقصر.. و"الأرصاد" تحذر من سقوط أمطار (صور)

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:54 م
سحب سوداء تجتاح سماء الأقصر.. والأرصاد تحذر من سقوط أمطار (صور)
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طاهر الحساني
 

اجتاحت سحب سوداء، اليوم الثلاثاء، سماء محافظة الأقصر، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار غزيرة.

 

وأعلن الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات الهيئة بسقوط أمطار رعدية في بعض المناطق تبدء من اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى غزارتها خلال يومي الأربعاء والخميس، لتصل إلى الأقصر محافظة الأقصر بدرجة متوسطة.

 

ورفعت سلطات الأقصر، درجة الاستعداد القصوى في جميع المرافق الحيوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تحسبًا لأية تغييرات مناخية قد تحدث.

 

وتواصل غرفة عمليات الأزمات والكوارث بالأقصر، انعقادها لمتابعة أي أثار سلبية قد تنتج عن تقلبات الطقس المتوقعة من سقوط أمطار، كما تم إصدار تعليمات لكافة الجهات المختصة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أزمات محتملة.


المزيد عن: سحب سوداء الأقصر الأرصاد أمطار
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