محافظ الإسماعيلية: التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية

عقد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا موسعًا بحضور الجهاز التنفيذي لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى ومديري التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وممثلي مختلف الجهات المعنية، وذلك لبحث ومناقشة الآليات التنفيذية والإجراءات التي تتخذها جميع أجهزة المحافظة لدعم تلك المشروعات.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، خلال المؤتمر، بجهود الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وما تبذله من جهود على مستوى محافظات مصر، مؤكدًا على جميع المسؤولين بضرورة وحتمية تفعيل الآليات التنفيذية للتوسع في نشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ونشر ثقافة العمل الحر وتبسيط وتيسير جميع الإجراءات مع الأخذ في الاعتبار التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا والفقراء وخاصة بالقرى والقطاعات الريفية، وكذا التركيز على فئة شباب الخريجين وذلك لمواجهة ظاهرة البطالة وخلق المزيد من فرص العمل.

ووجه، بتكثيف حملات التوعية الجماهيرية بأهمية هذا الملف الحيوي والتواصل والتفاعل مع المواطنين في أماكنهم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم رصد مكافآت لأفضل وحدة محلية من المراكز والمدن والقرى وفقًا لمعدلات تحقيق وتنفيذ هذا الفكر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن بذل أقصى الجهود من جميع أجهزة الدولة للتوسع في نشر وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر ودعم تلك المشروعات وتشجيعها بهدف تحقيق بناء وتنمية الإنسان المصري.