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أسهل طريقة لتحضير كريم كراميل بالفرن

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:52 م
أسهل طريقة لتحضير كريم كراميل بالفرن
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المقادير
- سكر : نصف كوب 
- الماء : 3 ملاعق كبيرة 
- البيض : 3 حبات 
- حليب : 2 كوب 
- سكر : ربع كوب 
- الفانيليا : ملعقة صغيرة 
- النشاء : نصف ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. سخني الفرن على حرارة 325 درجة.

2. سخني السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويتحمر ويصبح كراميل سائل بني اللون.

3. صبي الخليط في طبق الفرن.

4. في نفس القدر اخلطي الحليب  والفانيلا حتى يبدأ المزيج بالغليان ثم ازيلي القدر عن النار وضعيه جانباً.

5. في وعاء اخلطي البيض مع ربع كوب من السكر والنشا جيداً.

6. صبي مزيج الخليب فوقه واخلطي.

7. صبي الخليط في طبق الفرن فوق الكراميل.

8. أدخلي الطبق للفرن لمدة 45 دقيقة حتى يصبح متماسكاً وذهبي اللون ثم أخرجيه من الفرن واتركيه ليبرد.

9. غطي الطبق وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل قبل التقديم وقدميه بارداً.
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