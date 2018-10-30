لجان اختيار مهرجان الإسماعيلية السينمائي تبدأ عملها للدورة الـ21

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها في إبريل المقبل.





وتتشكل ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتقدمة للمشاركة بالمهرجان، ومن المقرر أن تستقبل إدارة المهرجان الأفلام للمشاركة بالدورة الـ21 حتى يناير 2019.