ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لجان اختيار مهرجان الإسماعيلية السينمائي تبدأ عملها للدورة الـ21

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:45 م
لجان اختيار مهرجان الإسماعيلية السينمائي تبدأ عملها للدورة الـ21
طباعة
الفجر الفني
 
أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة عن بدء أعمال لجان اختيار أفلام الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة، برئاسة الناقد عصام زكريا، والمقرر إقامتها في إبريل المقبل.

وتتشكل ثلاث لجان لكل من الأفلام التسجيلية والروائية والرسوم المتقدمة للمشاركة بالمهرجان، ومن المقرر أن تستقبل إدارة المهرجان الأفلام للمشاركة بالدورة الـ21 حتى يناير 2019.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 4:40:25 PM