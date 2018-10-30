سولاري: لن أقارن نفسي بـ"زيدان" وهذا هدفي مع ريال مدريد

تحدث سانتياجو سولاري المدير الفني الجديد لنادي ريال مدريد للمرة الأولى في مؤتمر صحفي بعد تعيينه خلفا للمدرب السابق جولين لوبيتيجي.





وقال سولاري قبل مباراة ريال مدريد في كأس إسبانيا غدا:"اجتمعت باللاعبين اليوم ، لقد شعرت أنهم يتطلعون للفوز مرة أخرى. إنهم مُحاربين و على استعداد لاتخاذ شخصية المُحارب طابعاً لهم بالايام القادمة".





أضاف سولاري :" هدفي الأول هو الفوز غدا، الفكره أن نذهب الى مليلية و نلعب بكل شجاعة، العمل في ريال مدريد هو فرصة عظيمة ، لا تتكرر".





وعن زين الدين زيدان تابع :"أتركوا زيزو هادئاً، لن أسمح لنفسي بالمقارنة معه".





واصل تصريحاته :" فينيسيوس جونيور لاعب مثله مثل البقية ، سيكون متاحاً لكل مباراة مثل جميع اللاعبين" .





وبسؤاله عن هل تواصل مع لوبتيجي أجاب:" سواء تكلمت معه ام لا فهذا شيء خاص بي، كلنا راحلون من هنا. الشيء المهم هو أن تعيش يومك. ما ستعمل به في كل تمرين ، كل مباراة ."



