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أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:42 م
أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك
يد الزمالك
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أحمد الهواري
 
هنأ أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فريق اليد بالقلعة البيضاء على فوزه ببطولة إفريقيا لليد على حساب الأهلي.


وقال أحمد جلال إبراهيم: "ألف مبروك لأبطال اليد لأنهم منحونا الابتسامة والفرحة".


وأضاف: "إنه انتصار الرجال.. نقف له احتراما لأنهم أبطال بمعنى الكلمة".


كان الزمالك قد توج ببطولة إفريقيا لليد بعد الفوز على الأهلي 27-25 في المباراة النهائية.


أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك
أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك
أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك
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