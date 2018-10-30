أحمد جلال إبراهيم: نقف احتراما لأبطال اليد بالزمالك

هنأ أحمد جلال إبراهيم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فريق اليد بالقلعة البيضاء على فوزه ببطولة إفريقيا لليد على حساب الأهلي.









وقال أحمد جلال إبراهيم: "ألف مبروك لأبطال اليد لأنهم منحونا الابتسامة والفرحة".









وأضاف: "إنه انتصار الرجال.. نقف له احتراما لأنهم أبطال بمعنى الكلمة".









كان الزمالك قد توج ببطولة إفريقيا لليد بعد الفوز على الأهلي 27-25 في المباراة النهائية.







