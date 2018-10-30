بورصة دبي تصعد لمستوى 3180.34 نقطة بختام التعاملات

ارتفع مؤشر بورصة ناسداك دبي بنهاية جلسة اليوم الثلاثاء، بالغاً مستوى 3180.34 نقطة، بعد أن وصل إلى المستوى 3171.68 نقطة، خلال جلسة أمس الاثنين.





وجرى تداول نحو 584.51 ألف سهم، بقيمة قدرها 6.19 مليون دولار، عير تنفيذ 199 صفقة.





وتصدر السيولة سهم موانئ دبي بنحو 4.11 مليون سهم، بقيمة 223.66 ألف دولار، متراجعاً بنحو 2.71%.





كما انخفض سهم أوراسكوم 1.92%، عبر تعاملات بحجم 331.4 ألف سهم، بقيمة 2.07 مليون دولار.









فيما استقر سهم دبي الوطني ريت بفعل تداول 23.56 ألف سهم، بسيولة قدرها 13.78 ألف دولار.





وتعامل مستثمرو السوق على سهم الإمارات ريت بنحو 5.8 ألف سهم، بقيمة 5.45 ألف دولار.





وتعد ناسداك دبي، التي تتخذ مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، بورصة مالية عالمية تقدم خدماتها للمنطقة بين غرب أوروبا وشرق آسيا.





وتستقبل المصدرين، سواء من المنطقة أو من شتى أنحاء العالم، الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.







