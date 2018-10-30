الشرطة الدنماركية تتهم إيران بمحاولة تنفيذ عملية اغتيال على أراضيها

أعلنت الشرطة الدنماركية، أنها تشتبه بوقوف المخابرات الإيرانية وراء خطة لاغتيال مجموعة من الأشخاص في أراضيها.

وأشارت الشرطة الدنماركية، اليوم الثلاثاء، إلى أنها أوقفت في 21 أكتوبر الجاري مواطنا نرويجيا من أصول إيرانية ضمن إطار التحقيقات في القضية.

من جانبها، أشارت الشرطة النرويجية إلى أنها تتعاون مع السلطات الدنماركية في الموضوع.