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الزمالك يواجه وادي دجلة في بتروسبورت

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:45 م
الزمالك يواجه وادي دجلة في بتروسبورت
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أحمد الهواري
 
كشف الجهاز الإداري لفريق الزمالك عن إقامة مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية عشر لمسابقة الدوري بملعب بتروسبورت.

وتلقى النادي الأبيض خطابا منذ فترة لإخطاره بنقل مباراته أمام دجلة إلى ملعب بتروسبورت بدلا من ملعب السلام.

وكان وادي دجلة حدد من قبل ملعب السلام لمبارياته أمام الزمالك والأهلي في ظل خوضه لمبارياته على ملعب الكلية الحربية، إلا أنه بعد نقل مباريات دجلة لبتروسبورت تقرر إقامة لقاء الزمالك على الملعب الأخير.

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