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وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط المرتفعة تضر المستهلكين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:43 م
وكالة الطاقة الدولية: أسعار النفط المرتفعة تضر المستهلكين
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قالت وكالة الطاقة الدولية إن أسعار النفط المرتفعة تضر المستهلكين وقد تتسبب في صدمة بالنسبة لمستويات الطلب في الوقت الذي يتباطأ فيه النشاط الاقتصادي العالمي.

وذكر فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة في تصريحات بمؤتمر في سنغافورة اليوم الثلاثاء، أن هناك اثنين من الضغوط الهبوطية بالنسبة لنمو الطلب العالمي على النفط، أحدهما ارتفاع أسعار الخام، نقلاً عن وكالة رويترز.

وكانت وكالة الطاقة حذرت في الشهر الجاري من أسعار النفط التي ترتفع بشكل درامي، مشيرة إلى أن أسعار النفط والغاز والفحم المتداولة حاليًا عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وهناك توقعات بأن تشهد أسعار النفط مزيداً من الارتفاع في الفترة المقبلة، مع بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران، والمتوقع أن تؤدي إلى خفض المعروض من الخام.

وأضاف بيرول أن أسعار النفط المرتفعة ترتبط بشكل مباشر في العديد من الدول بأسعار المستهلك، مشيراً إلى أن العامل الثاني الذي يؤثر على نمو الطلب هو تباطؤ زخْم النمو الاقتصادي العالمي.

وفي سياق منفصل أوضح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية أن الولايات المتحدة من المحتمل أن تصبح زعيماً بلا منازع فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز.


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