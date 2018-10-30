بعد صلح محمد فؤاد وتامر عبدالمنعم.. مدير تصوير "الضاهر": لم نحدد موعد استئناف التصوير

هل تحدد بالفعل موعد استئناف تصوير مسلسل "الضاهر"، بعد إعلان مؤلفه ومنتجه تامر عبدالمنعم عن تصالحه مع بطل العمل محمد فؤاد؟ وما هي مدة التصوير المتبقية من المسلسل؟





وقال كمال عبدالعزيز، مدير التصوير، في تصريحات له: "حتى الآن لا يوجد جديد بشأن تصوير المسلسل، ولم يتم تحديد موعد استئنافه"، مضيفًا : "المتبقي من تصوير العمل عشرة أيام فقط وغالبية المشاهد بالقاهرة".





وأعلن تامر عبدالمنعم مؤخرا عن الصلح الذي تم بينه وبين الفنان محمد فؤاد، بعد أزمة أستمرت لمدة العام ونصف، شهدت تبادلهما الاتهامات والبلاغات والقضايا بسبب مسلسل "الضاهر"، قبل أن يصدر حكمًا قضائيًا بحبس الأول لمدة 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه





مسلسل "الضاهر" بطولة محمد فؤاد، والفنان حسن يوسف ورغدة وتامر عبدالمنعم ومادلين طبر وإنجي شرف وفريال يوسف وأحمد منير وأميرة هاني وسميرة محسن وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى والراحل مظهر أبوالنجا وصبري عبدالمنعم ودارين حداد، تأليف تامر عبدالمنعم، إنتاج تامر مرسى وتامر عبدالمنعم، وإخراج ياسر زايد.