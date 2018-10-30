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قائد البحرية الأمريكية يحذر من مواجهات عديدة مع الصين فى أعالى البحار

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:42 م
قائد البحرية الأمريكية يحذر من مواجهات عديدة مع الصين فى أعالى البحار
قائد البحرية الأمريكية
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خاطر عبادة
 

قال قائد العمليات البحرية الأمريكية الأدميرال جون ريتشاردسون، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة والصين ستواجهان بعضهما البعض فى مرات عديدة قادمة في أعالي البحار، وذلك بعد ان اعتراض سفينة حربية صينية لسفينة أمريكية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.


وقال ريتشاردسون الذي كان يتحدث في مناسبة شاركت في تنظيمها السفارة الأمريكية في جاكرتا، إنّ علاقة الصين بالبحرية الروسية يجب مراقبتها باهتمام مع نمو العلاقة.

 

ومؤخراً قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إن السفينة الصينية كانت على بعد 45 ياردة "أمتار" من السفينة الأمريكية ديكاتور خلال مهمة لضمان حرية الملاحة في أواخر سبتمبر.

ووفقاً لوكالة رويترز، كانت مهمة الولايات المتحدة هي أحدث محاولة لمواجهة ما تعتبره واشنطن جهود بكين للحد من حرية الملاحة في المياه الاستراتيجية، حيث تعمل البحرية الصينية واليابانية وبعض دول جنوب شرق آسيا.

 

وتطالب الصين بمعظم بحر الصين الجنوبي الغني بالطاقة، والذي تمر عبره نحو ثلاثة تريليونات دولار في التجارة التي تنقلها السفن كل عام، كما تدعي كل من بروني وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

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