حازم إمام يتحدث لـ"الفجر الرياضي" عن توتر إكرامي و"منقذ" الأهلي أمام الترجي

أعرب حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن سعادته بحضور الأندية بكثافة للمشاركة في الجمعية العمومية للجبلاية من أجل تقرير المصير والتصويت على مقر الانتخابات التكميلية.





وأضاف حازم إمام في تصريحات إلى "الفجر الرياضي": "بالنسبة لمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في نهائي إفريقيا، ستكون مصيرية ولكن أثق تمامًا في قدرات اللاعبين على إنهاء البطولة من القاهرة".





وتابع إمام: "أعتقد أن وليد سليمان سيصنع الفارق في تلك المباراة كعادته، وأتمنى أن يحالفه التوفيق في إحراز العديد من الأهداف، فالبنسة لي سيكون هو المنقذ ودائمًا لا أخسر رهاني عليه".





وواصل حازم إمام: "شريف إكرامي حارس الأهلي، يمر بظروف سيئة وأثق في تخطيه تلك المرحلة وقدرته في قيادة فريقه للبطولة في حالة وجوده أساسيًا".



