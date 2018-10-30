طريقة تحضير فطيرة اللحم بالطماطم

المقادير

- خميرة : ملعقتان صغيرتان

- سكر : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الفلفل الأسود : نصف ملعقة صغيرة (حسب الرغبة)

- الزبدة : ربع كوب

- البيض : 2 pcs

- حليب : ثلاث أرباع الكوب

- صلصة طماطم : نصف كوب

- لحم مفروم : 500 gr (مطهو)

- جبن بلغاري : نصف كوب (مفتت)

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم)

- صنوبر : 3 ملاعق كبيرة (مقلي)

- طحين : 3 اكواب

- صلصة حارة : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1- لإعداد العجينة: في وعاء الخلاط، ضعي 3 أكواب من دقيق الخميرة والسكر والملح والفلفل والزبدة والبيضة والحليب، ثبتي مضرب العجين، وشغلي على سرعة بطيئة إلى أن تتكون العجينة. شغلي على سرعة متوسطة لمدة 3 دقائق إلى أن تصبح العجينة مطاطية وملساء، أضيفي بقية الدقيق إذا كانت العجينة لينة وطرية.





2- قطعي العجينة إلى 20 كرة. ضعي في طبق مدهون بالزيت، ادهني سطح العجينة بقليل من الزيت، غلفي بقطعة من النايلون، ضعي العجينة في مكان دافئ لمدة 40 دقيقة أو إلى أن يتضاعف حجمها.





3- أحضري صواني قصيرة الحافة. ادهني بالسمن.





4- باستعمال الشوبك، مدّي كل قطعة من العجينة إلى دائرة صغيرة، ضعي في كل دائرة مقدار نصف ملعقة صغيرة من صلصة الطماطم، مقدار 1 ملعقة كبيرة من اللحم المطهي، قطعة من الجبن، قليل من البقدونس وبضع حبات من الصنوبر. إثني طرفي الدائرة على الحشو، لفّي مرتين لتحصلي على لفافة متماسكة. ضعي اللفافات في الصواني جهة القفل إلى الأسفل مع ترك مسافة 1 بوصة بينها.





5- غطي اللفافات بقطعة من النايلون وضعيها في مكان دافئ إلى أن يتضاعف حجمها.





6- سخني الفرن إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية. ثبتي الرف الشبكي السفلي





7- خليط التلميع: في طبق صغير، ضعي بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من صلصة الفلفل الحارة، قلبي بالشوكة.





8- باستعمال فرشاة عريضة، امسحي اللفافات بخليط البيض.



