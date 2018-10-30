علامات تؤكد أن هذه الفتاة ليست مناسبة لك.. اكتشفها

هناك علامات إذا وجدتها في فتاتك فاعلم أنها غير مناسبة لك، ولا تصلح أن تكون ست بيت تتحمل المسؤولية وتشاركك الرأي والافكار:-





- الفتاة التي لا تملك الوعي والإدراك لسلوكها: فهي تتصرف دون حكمة وتظل تعيش حياتها كطفلة أو مراهقة.

- إذا كانت الفتاة مسيطرة: ترغب أن تكون القرارات بيدها وتصرفات الرجل تحت طاعتها.

- إذا كانت ضعيفة الشخصية: لا تستطيع اتخاذ أي قرار بمفردها بل تعود لغيرها سواء كانت الأم أو الأصدقاء.

- الطماعة: التي تطلب الكثير ولا تعرف معنى للقناعة، والأهم عندها تلبية رغباتها حتى ولو كانت على حساب الرجل دون مراعاة ظروفه.

- كثيرة الكذب: فالشك هنا هو سيد الموقف، فلن يصدقها الشاب في أي شئ تقوله حتى ولو كانت صادقة.