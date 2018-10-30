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علامات تؤكد أن هذه الفتاة ليست مناسبة لك.. اكتشفها

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:21 م
علامات تؤكد أن هذه الفتاة ليست مناسبة لك.. اكتشفها
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هناك علامات إذا وجدتها في فتاتك فاعلم أنها غير مناسبة لك، ولا تصلح أن تكون ست بيت تتحمل المسؤولية وتشاركك الرأي والافكار:-

- الفتاة التي لا تملك الوعي والإدراك لسلوكها: فهي تتصرف دون حكمة وتظل تعيش حياتها كطفلة أو مراهقة.
- إذا كانت الفتاة مسيطرة: ترغب أن تكون القرارات بيدها وتصرفات الرجل تحت طاعتها.
- إذا كانت ضعيفة الشخصية: لا تستطيع اتخاذ أي قرار بمفردها بل تعود لغيرها سواء كانت الأم أو الأصدقاء.
- الطماعة: التي تطلب الكثير ولا تعرف معنى للقناعة، والأهم عندها تلبية رغباتها حتى ولو كانت على حساب الرجل دون مراعاة ظروفه.
- كثيرة الكذب: فالشك هنا هو سيد الموقف، فلن يصدقها الشاب في أي شئ تقوله حتى ولو كانت صادقة.
- غير المثقفة: صحيح أن الشاب ينجذب الى شكل الفتاة الجميل والأنيق، ولكنه انجذاب مؤقت، فالرجل يحتاج لمن تشاركه أفكاره وتعطيه مشورتها.
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