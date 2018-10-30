رئيس "عربية النواب" يدين التفجير الإرهابي في تونس

أدان النائب أحمد رسلان، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بشدة، التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية بوسط العاصمة التونسية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى من قوات الأمن التونسية والمواطنين.

وأعرب "رسلان"، في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، عن تمنياته بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم، مطالبًا المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها.

وقال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إنه على المجتمع الدولي بأسره الإسراع في الأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى تكون هناك مواجهة شاملة ضد الإرهاب بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تمثل خطرًا داهمًا على الأمن والسلم الدوليين.