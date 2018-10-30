تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري

تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الربع الثالث من العام الجاري بعكس توقعات استقراره، وذلك على أساس سنوي وفصلي.





وأظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن الناتج الإجمالي المحلي زاد بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي بعكس توقعات استقراره عند مستويات نمو الفصل السابق له والبالغة 0.4%..





وعلى أساس سنوي، سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً خلال الربع الثالث من 2018 بنحو 1.7% مقارنة بمستويات 2.2% في الربع الثاني من العام نفسه.





وفي الربع المقارن من 2017 سجل الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو زيادة على أساس سنوي فصلي بنحو 2.7% و0.7% على الترتيب.



