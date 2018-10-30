بالصور.. أغرب صيحات طلاء الأظافر هذا العام

نقدم لك مجموعة من أحدث صيحات الأظافر الغريبة، التي ظهرت هذا العام، فهل تمتلكين الجرأة عزيزتي على تطبيقها:-





فرنش فرانكشتاين

لا شك أن غالبية النساء اعتدنا على مناكير الفرنش التقليدي، لكن حالياً لا بد أن تجربي فرنش فرانكشتاين، فهي صيحة أظافر جديدة أطلقها خبير أظافر أميركي، وتتميز بجرأتها وغرابتها. فإن كنت من محبات صيحات الأظافر الغريبة والخارجة عن المألوف، اعتمدي أظافر فرنش فرانكشتاين.





العيون المستديرة

إنها صيحة إظافر شبابية ومرحة، فهي عبارة عن رسمة العين لكن في شكل مستدير، من خلال المناكير الأبيض والأزرق والأسود والأحمر. صحيح أن هذه الصيحة قد تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أنها مميزة جداً وستضفي على إطلالتك المرح والحيوية، وتشعرك بالتسلية.





الأظافر الرخامية

تعد الأظافر الرخامية إحدى أبرز صيحات موضة الأظافر في الوقت الحالي، إلا أنها لا تقتصر فقط على المناكير باللونين الأبيض والرمادي. فهذه المرة، اعتمدي الأظافر الرخامية باللونين الأسود والبرتقالي لإطلالة غير تقليدية تلفت الأنظار إليك.





أظافر اليقطين