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نائب وزير الإسكان: نستهدف 200 مليار جنيه من تصدير العقار في مصر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:09 م
نائب وزير الإسكان: نستهدف 200 مليار جنيه من تصدير العقار في مصر
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قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة والقطاع الخاص يستهدفان ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه من تصدير العقار خارج مصر، خلال خمس سنوات.

وأضاف خالد عباس خلال مؤتمر صحفي، أن مصر تستهدف بمشاركة المطورين العقاريين تصدير العقار من خلال المشاركة في المعارض الخارجية.

وأوضح أن وزارة الإسكان بدأت أولى خطوات تصدير العقار من خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب بدبي مطلع الشهر الحالي.

وكشف أن وزارة الإسكان لديها خطة سنوية للمشاركة في المعارض المقبلة في الخارج.
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