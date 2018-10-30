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3 سنوات و6 أشهر لعاطل متهم بالاتجار بالحشيش وحيازة سلاح أبيض

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:11 م
3 سنوات و6 أشهر لعاطل متهم بالاتجار بالحشيش وحيازة سلاح أبيض
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عمرو محمد
 

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال بالعباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فيها، وذلك بعد ضبطه.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ألقت القبض على المتهم، وتبين أنه يدعى "خ.م"، عاطل، ودون السوابق، بحيازته كمية من مخدر الحشيش.

 

وأحالت نيابة شرق القاهرة، المتهم إلى المحاكمة عقب إصدار أمر الإحالة الخاصة بالقضية لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة، ومصادرة المضبوطات، فقضت المحكمة بسجنه وإلزامه المصاريف الجنائية، وسجنه 6 أشهر وغرامة بتهمة حيازة سلاح أبيض.

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