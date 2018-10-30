"شوبير" يدعو رؤساء الأندية للتصويت قبل إغلاق اللجنة

حث أحمد شوبير المرشح على مقعد الرجل للانتخابات التكميلية للاتحاد المصري لكرة القدم، روؤساء الأندية على الإسراع في دخول قاعة التصويت قبل إغلاق اللجنة من قبل القضاة.





وطالب شوبير، الأعضاء باختيار الأصلح دون النظر لأسماء والتصويت لمن يخدم مصالح أنديتهم وتطوير الكرة المصرية خلال الفتر المقبلة.





وتقام الجمعية العمومية اليوم وغدًا لإجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس، حيث يتنافس على مقعد الرجل أحمد شوبير، وعاصم مرشد، بينما يتنافس على مقعد المرأة دينا الرفاعي وشيماء منصور، بعد انسحاب صفية عبدالدايم من السباق الانتخابي.



