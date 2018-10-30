ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

قوات الاحتلال تهاجم المعتصمين في الجولان السوري المحتل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:08 م
قوات الاحتلال تهاجم المعتصمين في الجولان السوري المحتل
المعتصمين في الجولان
طباعة
وكالات
 

استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي وقنابل الغاز لفض اعتصام في بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، نظّمه المحتجون على إجراء "انتخابات المجالس المحلية" هناك.

 

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مكان الاعتصام في مجدل شمس واعتقلت عددا من المعتصمين.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الانتخابات المحلية تخللتها أحداث عنف وتخريب وتزوير في بلدات في إسرائيل بينها بلدات عربية.

 

كما قام شخص برش غاز مسيل للدموع في أحد مراكز الاقتراع بقرية كفر ياسيف القريبة من عكا، واندلع شجار في المكان، تمت السيطرة عليه لاحقا بعد تدخل الشرطة.

 

وانطلقت منذ صباح اليوم الثلاثاء مظاهرة في قرية مجدل شمس مع افتتاح صناديق الاقتراع لانتخابات السلطات المحلية، نظمها مناهضو المحاولات الإسرائيلية لتهويد الجولان مؤكدين تمسك الجولان بهويته السورية.

 

ولأول مرة قررت الداخلية الإسرائيلية إجراء الانتخابات في القرى الأربع بهضبة الجولان وهي بقعاثا وعين قنيا ومسعدة ومجدل شمس، لكن المرشحين في بقعاثا ومسعدة انسحبوا من الانتخابات، بسبب تهديدات بمقاطعتهم ممن يعارضون إجراءها، مما أدى في نهاية المطاف إلى إلغاء الانتخابات في البلدتين.

 

المزيد عن: قوات الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال المعتصمين الجولان المحتل اطلاق الرصاص الحي اسرائيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 2:50:13 PM