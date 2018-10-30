لماذا ظهرت ريهانا بالملابس الداخلية في أحدث صورها؟

أثبتت ريهانا أنها نجمة جريئة ومثيرة، وتختار من الإطلالات دائمًا ما يبرز مفاتنها ويلفت الأنظار إلى رشاقتها، لا سيما عندما تروّج لمستحضراتها التجميلية أو خط اللانجيري خاصتها.





وفي جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، أعلنت النجمة الباربادوسية إطلاق المجموعة الجديدة من اللانجيري ضمن خط Savage x Fenty .



