لماذا ظهرت ريهانا بالملابس الداخلية في أحدث صورها؟
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:47 مالفجر الفني
أثبتت ريهانا أنها نجمة جريئة ومثيرة، وتختار من الإطلالات دائمًا ما يبرز مفاتنها ويلفت الأنظار إلى رشاقتها، لا سيما عندما تروّج لمستحضراتها التجميلية أو خط اللانجيري خاصتها.
وفي جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، أعلنت النجمة الباربادوسية إطلاق المجموعة الجديدة من اللانجيري ضمن خط Savage x Fenty .
وحرصت ريهانا على إظهار منحنيات جسمها بشكل واضح مرتدية اللون الأبيض، وطرحة تول طويلة في إشارة إلى لانجيري العروس.
وما زاد من جرأة صور ريهانا التعليق الذي أرفقته، حيث كتبت: "أقدم مجموعتي المنتقاة لمن تبحث عن التميز بلانجيري مذهل مصمم من القماش الخفيف الناعم يجعل من ترتديه مرة لا تكف عن ارتدائه ألف مرة".
وأكملت ريهانا إطلالتها بالشعر الأشقر الناعم المنسدل على كتفيها، وكست ملامحها السمراء بلمسات من مستحضرات علامتها "فينتي"، فتألقت بأحمر شفاه باللون التوتي الغامق فيما وضعت رتوش خفيفة من المكياج على وجنتيها وعينيها.
على صعيد آخر، صرحت ريهانا بأنها غير مرتاحة لعودة الصداقة بين صديقيها السابقين دريك وكريس براون بعد المعارك الضارية بينهما بسببها، لكنها سعيدة بنضجهما وتعاملهما مع أطفالهما بطريقة لائقة.