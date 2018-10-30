نيمار: ميسي مثلي الأعلى.. ومواجهة كريستيانو شرف

أكد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أنه كان يتعلم كل يوم من الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما كان في برشلونة.





ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية حديثًا للاعب البرازيلي نيمار، أجراه مع نجم كرة السلة الأمريكية ستيفن كوري، وصف فيه ميسي، بأنه مثله الأعلى في كرة القدم، والبرتغالي رونالدو بالوحش.





وقال نيمار: "واجهت ميسي ورونالدو، ولعبت مع ميسي، وهو بالنسبة لي أحد أعظم لاعبي كرة القدم على مر العصور، إنه مثلي الأعلى".





وأضاف: "مع ميسي كنت أتعلم كل يوم، سواء أثناء التدريبات أو المباريات أو مجرد مشاهدته يلعب، هذا الأمر جعلني أقوى وزاد من جودتي في الميدان".





وتابع: "بالنسبة لكريستيانو رونالدو فهو وحش، مواجهته متعة وشرف، ولكن يجب أن تكون أكثر استعدادًا أمامه، إنه واحد من أعظم اللاعبين، وذكي جدًا، وفي الوقت نفسه يواصل التعلم".





واختتم: "هما اثنان من كبار اللاعبين الذين يمكن أن أتحدث معهم، لأني أريد أن أتعلم، أريد المزيد من كل شيء، الفوز بالبطولات وتسجيل المزيد من الأهداف، لذا سأستمر بالتعلم منهما كل يوم".



