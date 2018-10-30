ترامب يتعهد بإنهاء منح الجنسية للمواليد على أرض امريكية

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه سينهي حق المواطنة للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية لغير المواطنين.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي يتخذ موقفا متشددا متزايدا بشأن الهجرة، إن عملية إنهاء جنسية المولد بموجب أمر تنفيذي جارية، ونفى أن يكون هذا التغيير الأساسي بحاجة إلى موافقة الكونجرس، وفقاً لصحيفة "اندبندنت".





وتابع: "يمكنك بالتأكيد القيام بذلك من خلال عمل الكونجرس، ولكنهم الآن يقولون إنني أستطيع القيام بذلك فقط من خلال أمر تنفيذي"، وأضاف "كم هو مثير للسخرية، نحن البلد الوحيد في العالم الذي يأتي فيه الشخص، لديه طفل، ويتمتع الطفل بجنسية الولايات المتحدة لمدة 85 سنة مع كل هذه المزايا، إنه لأمر سخيف، وأمر مثير للسخرية و يجب أن ينتهي. "

وسيثير أي تحرك من جانب ترامب لوضع حد للمواطنة في حق المولد، تحديات قانونية ستجبر المحاكم على اتخاذ قرار بشأن دستوريتها.

وبموجب قانون الهجرة والجنسية، تمنح الجنسية الأمريكية لأي شخص ولد على أرض الولايات المتحدة، وينبع في نهاية المطاف من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.