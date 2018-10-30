غزة: وصول وفد أمني مصري لإجراء مباحثات مع حماس

وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، لإجراء مباحثات مع قيادات حركة حماس، في رابع زيارة يؤديها الوفد، الذي يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، إلى القطاع في أسبوعين.

ودخل الوفد إلى غزة عبر معبر بيت حانون، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، واستقبله مسؤولون أمنيون من حركة حماس.

ويبحث الوفد المصري مع قيادات حماس، ملفي التهدئة مع إسرائيل، والمصالحة الفلسطينية.

وتدخلت مصر بقوة في عدة مناسبات أخيراً، لمنع التصعيد الأمني بين الفصائل الفلسطينية في غزة والاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي زيارة الوفد المصري، بعد أن تجنب المجلس المركزي الفلسطيني في ختام اجتماعات له مساء أمس، استمرت يومين في رام الله، اتخاذ قرارات حاسمة ضد قطاع غزة.

والمجلس المركزي، ثاني أعلى هيئة تشريعية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعُقدت اجتماعاته وسط مقاطعة من فصائل معارضة أبرزها حماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

ويتواصل الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف 2007.