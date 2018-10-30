"الكيلو ٦٤" لـ أمير الشناوي يُشارك في مسابقة آفاق السينما العربية

ينافس الفيلم التسجيلي المصري "الكيلو ٦٤" للمخرج أمير الشناوي في مسابقة آفاق السينما العربية ليعتبر الفيلم التسجيلي الوحيد الذي ينافس في هذه المسابقة بالدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (20 - 29 نوفمبر).



فيلم الكيلو ٦٤ يدور حول صيدلي شاب يدفعه طموحه ليبتعد عن مجال دراسته ويتجه لزراعة الصحراء متأثراَ بروح ثورة يناير، لكن سرعان ما يصطدم طموح هذا الشاب بالكثير من الصعوبات خلال رحلته.



ويؤكد المخرج أمير الشناوي أنه سعيد بمشاركة فيلمه التسجيلي الأول الكيلو ٦٤ في الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في مسابقة آفاق السينما العربية، و متحمس لسماع آراء الجمهور في الفيلم في عرضه العالمي الأول.



فيلم الكيلو ٦٤ من إخراج أمير الشناوي، منتجين محمد طاهر و كريم الشناوي، منتج مشارك أمير الشناوي ، مدير التصوير محمد طاهر، مونتاج بدر ضاحي، موسيقى تصويرية كريم يونس، مكساج أحمد عدنان، تصحيح ألوان أحمد أبو الفضل، مساعد المخرج أحمد عبد السلام،، الفيلم من إنتاج Digital Tales Productions، Red Star for Production and Distribution، BluePrint Productions



أمير الشناوي صانع أفلام مصري ومخرج أفلام تسجيلية ولد في القاهرة عام 1991، حصل على شهادة الماجستير في الأفلام التسجيلية من Goldsmiths بجامعة لندن عام 2017، ومنذ عام 2010 يعمل أمير في مجال الأفلام وخلال الخمس سنوات الماضية قام بإخراج عدد من الأفلام التسجيلية لمجموعة متنوعة من المنظمات الدولية التي تعمل في مصر، وفي عام 2015 عمل أمير الشناوي كمساعد مخرج في الفيلم الحائز على جوائز اشتباك للمخرج محمد دياب، ويذكر أن أمير قد تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2013 متخصصا في فنون وسائل الإعلام بالإضافة ألى دراسته السينما والحضارة العربية والإسلامية. كما درس أيضا الصحافة في كلية الإعلام بالدنمارك عام 2011، ويعتبر فيلم الكيلو 64 هو الفيلم التسجيلي الطويل الأول لأمير الشناوي.