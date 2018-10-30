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احذر.. الجلوس لفترة طويلة في العمل يهدد صحة قلبك!

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:04 م
احذر.. الجلوس لفترة طويلة في العمل يهدد صحة قلبك!
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أكد توماس فويجتليندر، أخصائي القلب الألماني، على أن الجلوس لفترة طويلة في العمل قد تضر بصحة القلب وتهدد سلامته.

وأوضح، أن الجلوس لساعات طويلة يرفع خطر الإصابة بالبدانة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وبالتالي خطر الإصابة بأزمة قلبية وغيرها من أمراض القلب.

ولتجنب ذلك الخطر، ينصح فويجتليندر موظفي العمل المكتبي بصفة خاصة بممارسة الرياضة والأنشطة الحركية؛ حيث تقي الحركة من الإصابة بتصلب الشرايين أو تساعد في محاربتها.

ومن المعروف أن تصلب الشرايين يمهد الطريق للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية.

وتوصي منظمة الصحة العالمية بممارسة الرياضة، خاصة رياضات قوة التحمل مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، بشكل معتدل لمدة 30 دقيقة بمعدل 5 مرات أسبوعيًا، أو بشكل مكثف لمدة 30 دقيقة بمعدل 3 مرات أسبوعيًا.

ومن المهم أيضًا دمج الأنشطة الحركية ضمن الحياة اليومية كصعود الدرج بدلًا من استخدام المصعد وقطع جزء من الطريق إلى العمل أو المنزل سيرًا على الأقدام.​
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