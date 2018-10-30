افتتاح أحدث فرع لـ"كارفور" في مدينتي (صور)





بغرض تلبية احتياجات سكان مدينتي التي تضم عند اكتمال مراحلها 600 الف نسمة، افتتحت سلسلة متاجر كارفور مصر فرعاً جديداً لها في "مدينتي" بالقاهرة الجديدة.





ويقع "كارفور مدينتي" على مساحة 4 الاف متر مربع كمرحلة أولى تستكمل الى نحو 10 الاف متر مربع، فيما يعد اضافة حقيقية جديدة لساكني "مدينتي" لتوفير كافة الخدمات المتكاملة بالمدينة تحقيقا لفلسفة الاكتفاء الذاتي لقاطنيها.





قام بقص شريط الافتتاح اليوم هشام طلعت مصطفى - الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهيرفيه ماجدييه Herve Majidier”" - مدير عمليات ماجد الفطيم في مصر والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين، وجان لوك جرازياتو “Jean Luc Graziato”– مدير كارفور مصر بشركة ماجد الفطيم للتجزئة.





وصرح هشام طلعت بأن وجود كارفور في "مدينتي" يعد أولى ثمار التعاون بين مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة الفطيم. وأكد ان افتتاح كارفور مدينتي يعد خطوة مهمة في طريق توفير المزيد من الخدمات المتكاملة بالمدينة خاصة في ضوء توالي الافتتاحات خلال المرحلة القادمة داخل منطقة الاوبن اير مول “Open Air Mall” الذي يقع على مساحة أكثر من 400 الف متر مربع، وسيعمل على توفير كل الاحتياجات للقاطنين في المجالات الخدمية والتجارية والترفيهية والذي سيكون بعد اكتماله الاضخم من نوعه في مصر والمنطقة.





وأشاد هشام طلعت بسلسلة متاجر كارفور ودورها الاقتصادي والخدمي في توفير كل احتياجات الاسرة داخل مكان واحد بأسعار تنافسية مشيرا الى تقارب هذه الفلسفة مع فلسفة مجموعة طلعت مصطفى في انشاء المجتمعات السكنية والمدن التي تتوافر بها كل الخدمات والأنشطة المتنوعة والمتكاملة والتي باتت تمتد الى كافة مناحي الحياة تقريبًا.





من جانبه أعرب هرفيه ماجدييه عن سعادته بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى، موضحاً أن افتتاح كارفور مدينتي جاء وفق استراتيجية شركة ماجد الفطيم التوسعية المتكاملة في السوق المصري لتكون أقرب إلى مستهلكيها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا.



