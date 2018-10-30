صابر الرباعي يعلق عن العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية: "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا" (صورة)‎

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي تغريدة عبر التويتر إثر العملية التفجيرية التي جدت بالعاصمة، و كتب "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا.. فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة ، وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس و شعبها".





و أرفق صابر التغريدة بصورة له مع خلفية بالعلم التونسي، في تفاعل مع الحادثة التي هزت البلاد التونسية.





و يجدر التذكير، بأن العملية الإرهابية قد جدت على الساعة 13.55 من يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018، و تمثلت في إقدام إمرأة على تفجير نفسها بالقرب من وزارة الداخلية.



