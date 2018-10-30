ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

صابر الرباعي يعلق عن العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية: "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا" (صورة)‎

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:58 م
صابر الرباعي يعلق عن العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية: لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا (صورة)‎
طباعة
مروى الجلاصي
 
نشر الفنان التونسي صابر الرباعي تغريدة عبر التويتر إثر العملية التفجيرية التي جدت بالعاصمة، و كتب "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا.. فهم قلة ولا يمثلون الشعب التونسي الحر والمحب للحياة ، وعلى أصحاب القرار أن يهتموا بالشعب وأمنه وأمن البلاد ويثبتوا وطنيتهم ويتركوا كل التجاذبات السياسية والركض وراء المناصب ولا ينسوا أن التاريخ لا يرحم. تحيا تونس و شعبها".

و أرفق صابر التغريدة بصورة له مع خلفية بالعلم التونسي، في تفاعل مع الحادثة التي هزت البلاد التونسية.

و يجدر التذكير، بأن العملية الإرهابية قد جدت على الساعة 13.55 من يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018، و تمثلت في إقدام إمرأة على تفجير نفسها بالقرب من وزارة الداخلية.

صابر الرباعي يعلق عن العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية: "لن يرهبونا ولن ينالوا منا ومن استقرارنا" (صورة)‎
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس ألمانيا
رودينغهاوسن
-
x
21:45
-
بايرن ميونيخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/30/2018 1:30:05 PM