15 نوفمبر.. استئناف متهمي شبكة تبادل الزوجات بعين شمس على حبسهم

حددت محكمة جنح مستأنف عين شمس، جلسة 15 نوفمبر لنظر استئناف عامل وزوجته على حكم حبسهما لمدة عام و3 سنوات بتهمة إنشاء شبكة لتبادل الزوجات.

وكانت محكمة جنح عين شمس، قضت الاثنين، بحبس عامل 3 سنوات وزوجته لمدة عام بتهمة ممارسة الفجور.

ووجهت النيابة، إلى المتهمين تهمة التحريض على الفسق والفجور وممارسة البغاء.

ووردت معلومات، إلى إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تفيد قيام عامل بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يعرض فيها صورًا لزوجته بأوضاع مخلة بالآداب، ويعرض على راغبي المتعة الحرام بتبادل زوجته مع زوجاتهم، ودلت التحريات صحة المعلومات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.