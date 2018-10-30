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درة تعبر عن حزنها إثر العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية (صورة)‎

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:54 م
درة تعبر عن حزنها إثر العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية (صورة)‎
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مروى الجلاصي
 
إثر العملية التفجيرية التي شهدتها العاصمة التونسية يوم أمس الإثنين 29 أكتوبر 2018، غردت الممثلة التونسية درة زروق على تويتر باللغة الإنجيليزية قائلة بما معناه "إن الكلمات لا تستطيع التعبير عن حزني لما حصل وسط العاصمة".

و أضافت درة صورة لعلم تونس مصحوبة بعبارة "تحيا تونس وشعبها وحفظها من كل شر".

و للتذكير، فإن العملية الإرهابية التي جدت بشارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، أفرت عن إصابة 15 أمنيا و5 مدنيين من بينهم طفلان.

درة تعبر عن حزنها إثر العملية التفجيرية بالعاصمة التونسية (صورة)‎
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