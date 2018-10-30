178.1 مليون جنيه خسائر الحديد والصلب خلال 3 شهور





أظهرت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال الربع الأول من العام المالي 2018-2019، تراجع خسائرها هامشياً بنسبة 6.8% على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ،أنها حققت خسائر 178.14 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 191.08 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 281.2 مليون جنيه مقابل 369.3 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017-2018.





يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسارة بلغ 899.6 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، مقابل 750.26 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق له (2016-2017).





وكانت المؤشرات المالية لشركة الحديد والصلب المصرية خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2018، أظهرت ارتفاع خسائرها هامشياً على أساس سنوي، فقد حققت خسائر بلغت 456.6 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضي، مقابل خسائر بلغت 441.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.











