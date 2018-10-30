"البترول الكويتية" توقع اتفاقية مع "رونق شينق "الصينية لتزويدها بالنفط





أعلن العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية اليوم الثلاثاء، توقيع المؤسسة اتفاقية لتزويد مصفاة (رونق شينق) الصينية بالنفط الخام الكويتي.





وقال وليد البدر لـ"كونا"، إن هذا التوقيع يأتي بعد سلسلة مباحثات ناجحة لتطوير تزويد النفط الخام مع مصفاة (رونق شينق) بجمهورية الصين الشعبية، مُشيراً إلى أنها المرة الأولى التي توقع فيها المؤسسة عقداً مع مصفاة صينية من القطاع الخاص الصيني.





وأشار إلى أنه انطلاقاً من الزيارة التاريخية لأمير الكويت في يوليو الماضي لجمهورية الصين الشعبية، وزيارة وزير النفط لمؤتمر الحزام والطريق في أكتوبر الحالي، قام قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة بإقامة حفل استقبال رفيع المستوى على شرف كبرى الشركات النفطية الصينية بالعاصمة الصينية بكين مساء أمس الاثنين.





وأوضح أنه ترأس الوفد الكويتي المشارك في الاجتماعات مع كبرى الشركات النفطية الصينية والتباحث مع رؤساء هذه الشركات في التعاقدات الحالية والخاصة في تزويد الصين بالنفط الخام والمنتجات البترولية بالإضافة إلى تطوير فرص التعاون والمشاريع الاستثمارية النفطية المُتاحة مع الجانب الصيني التي تعود بالنفع على الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.





ولفت البدر ألى أن هذه الاجتماعات حظيت بحضور ممثلين لعدة جهات منها سفارة الكويت في الصين والهيئة العامة للاستثمار والشركات النفطية الصينية مُعرباً عن تقديره لهذه الجهات لتعاونهم وتقديرهم لبادرة مؤسسة البترول الكويتية في ترتيب الفعاليات التي جمعت كبار الشركات النفطية الصينية مما لها دور في تطوير العلاقات التجارية النفطية بين البلدين.





وأشار إلى أن الحضور من الجانب الصيني أشادوا بمتانة العلاقات التجارية مع مؤسسة البترول الكويتية ودور موظفين القطاع النفطي الكويتي البارز في توفير بيئة عمل ناجحة ومحفزة للشركات النفطية الصينية التي تساعد على زيادة حجم التعاون التجاري النفطي بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية.











