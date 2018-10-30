رينو Twingo تنطلق بهذه المواصفات المذهلة
الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:38 م
أطلقت شركة "رينو" الفرنسية موديل "Twingo" من Chic في السوق المصري بمواصفات مذهلة، وتتميز بجنوط مصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة والزجاج المعتم.
ومن التجهيزات الإضافية، التي يتمتع بها الموديل الخاص، باقة الراحة، التي تضم مكيف الهواء ومستشعر الضوء والمطر وكشافات الضباب مع ضوء الانعطاف المدمج، بالإضافة إلى نظام صوتي خلفي لصف السيارة.
ويعتمد الموديل الخاص Chic على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 69 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.
وأعلنت رينو أن سعر الموديل الخاص Twingo Chic يبدأ من 13 ألف و90 يورو، أي نحو (267 ألف جنيه مصري).
المزيد عن: عالم السيارات سيارة سيارات رينو تقنية الموديل الخاص Chic Twingo