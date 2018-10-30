رينو Twingo تنطلق بهذه المواصفات المذهلة

أطلقت شركة "رينو" الفرنسية موديل " Twingo" من Chic في السوق المصري بمواصفات مذهلة، وتتميز بجنو ط مصنوعة من معدن خفيف قياس 16 بوصة والزجاج المعتم.





ومن التجهيزات الإضافية، التي يتمتع بها الموديل الخاص، باقة الراحة، التي تضم مكيف الهواء ومستشعر الضوء والمطر وكشافات الضباب مع ضوء الانعطاف المدمج، بالإضافة إلى نظام صوتي خلفي لصف السيارة.





ويعتمد الموديل الخاص Chic على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 69 حصان، تتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات.



