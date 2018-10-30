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ضبط 76 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالمرج "صور"

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:45 م
ضبط 76 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالمرج صور
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هبه عبد الحفيظ
 
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط خالد س، 34سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كائن ـ دائرة قسم شرطة المرج لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وعثر بداخل المخزن على 76 طن زيت طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ضبط 76 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالمرج "صور"
ضبط 76 طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مخزن بالمرج "صور"
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