في ميلادها الـ37.. كيف دعمت إيفانكا ترامب حقوق المرأة حول العالم؟





الإشادة بدور المرأة السعودية: "رائدات"

ففي السابع من سبتمبر 2017، وصفت ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب، السماح للسيدات السعوديات بالحصول على رخصة لقيادة السيارة، بأنه "يوم تاريخي" للنساء في السعودية، واصفة خطوة رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة بأنها خطوة "في الاتجاه الصحيح".





لا تسامح مع التحرش بالنساء

أكدت إيفانكا ترامب ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في نوفمبر الماضي، أنه لا تسامح مع التحرش بالنساء، قائلة في طوكيو خلال مؤتمر الجمعية العالمية للنساء، والذي تنظمه الحكومة اليابانية: "في غالب الأحيان لا تحترم ثقافة أماكن العمل لدينا النساء كما يجب، وهذا يتجلى بطرق متعددة ويصل إلى حد التحرش الذي ينبغي عدم السماح به بتاتا".





أهمية تمكين أصحاب المشروعات التجارية من السيدات الهندية

المطالبة بتمكين نساء أفغانستان بالمجتمع

وفي سبتمبر المنصرم، نشرت إيفانكا بيانا مصورًا قصيرًا، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، بشأن حقوق المرأة وأهميتها، تطرق جزء كبير منه للنساء الأفغانيات. وقالت: "نحن نعلم أن أوضاع البلاد تتحسن عندما تتمكن المرأة من المشاركة في المجتمع بشكل كامل، وقد قاتلت النساء الأفغانيات منذ فترة طويلة من أجل حصولهن على حقوق صحية واقتصادية وسياسية أساسية، ضد عقبات الفقر والظلم والعنف".





وتابعت: "لذلك فإن دعم تمكين المرأة هو أمر أساسي في الاتجاه المستقبلي لأفغانستان، إذ سيحدد وضع المرأة وتصرفها ما إذا كانت أفغانستان ستكون عضوا متحضرا في مجتمع الأمم، أم أنها ستحل مرة أخرى في مجتمع قمعي ووحشي مثلما رأينا خلال حكم طالبان".





واعتادت إيفانكا ترامب منذ نعومة أظفارها، أن تكون تحت الأضواء كونها ابنة الملياردير والرئيس الحالي دونالد ترامب، ولديها رصيد حافل من الخبرة التي جسدتها مسيرة طويلة بين عالم الأزياء واستثمارات والدها والدراسة الأكاديمية.وتزامنَا مع احتفال ابنة الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة دونالد ترامب، بعيد ميلادها الـ37 تستعرض "الفجر"، كيف دعمت إيفانكا حقوق المرأة حول العالم، خلال السطور التالية:وكتبت "إيفانكا" عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كان اليوم يوما تاريخيا للمرأة في المملكة العربية السعودية، حيث تم إعلان مرسوم لرفع الحظر على السائقات، هذه الخطوة المهمة في الاتجاه الصحيح".بينما خلال زيارتها للملكة العربية السعودية، عقب لقائها بنساء سعوديات قالت إنهن "رائدات" وامتداحها وضع حقوق المرأة بالمملكة العربية السعودية.هذا واعتبرت ابنة الرئيس الأمريكي أنه يجب عدم التمييز بين النساء اللواتي يعملن خارج المنزل وداخله، حيث أتى كلام ايفانكا ترامب قبل يومين على وصول والدها إلى اليابان، المحطة الأولى في جولة طويلة ومكثفة في آسيا يطغى عليها القلق من كوريا الشمالية.وفي الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي، خلال قمة ريادة الأعمال العالمية بمدينة حيدر آباد الهندية، وقالت في حوار مع صحيفة تايمز اوف انديا " عندما تقوم السيدات بعمل أفضل، تزدهر المجتمعات والدول، تأمل القمة في إلهام المبتكرين وإيجاد مبادرات جديدة وتعزيز الشراكات الدائمة"، مضيفة " أطمح أن تكون قمة 2017 احتفالا عالميا يعلى من أهمية تمكين أصحاب المشروعات التجارية من السيدات".وأردفت إيفانكا ترامب: "إن تعاوننا مع أفغانستان يهدف إلى رفع أصوات النساء الأفغانيات أثناء بحثهن عن دور كامل في حياة أمتهن… إن النساء الأفغانيات يمتلكن مهارات وإمكانات لا حدود لها لإنشاء أساس للسلام".