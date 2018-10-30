سقوط أخطر تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات بالساحل

وتم بإرشادهم ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى عميلهم "سيء النية " محمد ا، 54 صاحب ورشة بطاريات كائنه شبرا الخيمة أول قليوبية ومقيم بذات العنوان، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

ألقى ضباط مباحث القاهرة القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات بالساحل.وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن كل من محمد ش، 35 سنة، عاطل ومسجل خطر، إسلام أ، 28 سنة، عاطل،عبدالرحمن م،23سنة عاطل،ويكونون فيما بينهم تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات بأسلوب " الضغط على الكابود ".وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب عدد 7 حوادث سرقة بطاريات من داخل السيارات بذات الأسلوب