الكرملين يعلق على احتمال لقاء بوتين نتنياهو في باريس

علق الكرملين اليوم على احتمال لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في باريس على هامش الاحتفالات بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "جدول عمل الرئيس بوتين يتضمن حتى الآن لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما قد يلتقي بوتين نتنياهو على عجل".

وفي وقت سابق، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيلتقي خلال زيارته إلى باريس في الـ11 من نوفمبر المقبل نظيره الأمريكي ترامب.