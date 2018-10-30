طالبان تعين 5 أعضاء جدد بالمكتب السياسي في قطر

أعلن ناطق باسم حركة طالبان الأفغانية، أن خمسة من عناصر الحركة أطلق سراحهم من سجن خليج جوانتانامو العسكري الأمريكي في تبادل مع السرجانت بالجيش الأمريكي بو برغدال، انضموا إلى المكتب السياسي للحركة المتمردة في قطر.

ويعني ذلك أنهم سيصبحون الآن ضمن ممثلي الحركة المتفاوضين على السلام في أفغانستان، بحسب ما صرح ذبيح الله مجاهد لوكالة أسوشيتد برس.

وبعد مفاوضات مطولة أطلق سراح أعضاء طالبان الخمسة في 2015. أما بورغدال، الذي كان محتجزا لدى طالبان منذ 2009 عندما غادر قاعدته العسكرية الأميركية بدون إذن، فقد تم تسريحه من الجيش العام الماضي، وفُرضت عليه غرامة قدرها ألف دولار في تهم الفرار من الجيش وسوء السلوك.

وقال عبد الحكيم مجاهد، القيادي السابق في طالبان، إن المنزلة الرفيعة للخمسة، ومن بينهم قائد سابق للجيش، سيزيد من قبول العامة لاتفاق سلام في البلاد.