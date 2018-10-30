تعرف على سعر ومواصفات فولكس فاجن Tiguan الجديدة

أعلنت شركة "فولكس فاجن" عن سيارتها Tiguan الجديدة المخصصة للمناطق الوعرة والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض.





وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Tiguan Offroad الجديدة تتميز من خلال التصميم الجديد للمصدم الأمامي مع حليات مطلية باللون الفضي، وقضبان السقف المطلية باللون الأسود، والذي يظهر أيضا على أغطية المرايا الخارجية، كما تم وضع ملصق Offroad على عمود B.





وتمتاز السيارة بمقاعد مريحة وسقف داخلي أسود وأنظمة إضاءة فعالة ومساعد ضوء ديناميكي ومساعد ضوء الانعطاف الديناميكي. ويتوفر للسيارة عجلات مصنوعة من معدن خفيف بقياسات 18 و 19 و 20 بوصة.





وتزخر المقصورة الداخلية للسيارة بمقود متعدد الوظائف وكسوة جلدية على عصا نقل الحركة، فضلا عن ديكورات الألومنيوم.





وتعتمد السيارة على محرك ديزل سعة 2 لتر وبقوة 150 حصان، يؤازره ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.



