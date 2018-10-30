ضبط 2000 قطعة غيار سيارات مجهولة المصدر داخل مخزن بالإزبكية





وجاء ذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المحزن 2000 قطعة غيار سيارات، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها



وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط أحمد ج، 30 سنة، مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة الإزبكية جيزة لحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.