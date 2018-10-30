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إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:34 م
إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
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هبه عبد الحفيظ
 
أحبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، محاولة تهريب قرابة 4 ملايين و300 ألف قرص من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية مجهولة المصدر.


كما أحبطت تهريب نحو 5 ملايين عبوة لمستحضرات التجميل غير مصرح بدخولها البلاد.


وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام إحدى شركات التصدير والإستيراد المملوكة للمدعو محمد.أ.أ والكائنة بمدينة السويس بإستيراد رسالة من إحدى الدول العربية داخل حاوية مشمولها عبارة عن (مستلزمات) وبها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد لجنة أمنية جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية لجرد مشمول الحاوية،أسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط ما يزيد عن (4،300،000) أربعة مليون وثلاثة مائة ألف قرص من العقاقير الطبية والمكملات الغذائية، ومجموعة من عبوات مستحضرات التجميل حوالى (5،000،000) خمسة مليون عبوة مجهولة المصدر، وغير مصرح بدخولها وبدون الحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
إحباط محاولة تهريب عقاقير طبية ومكملات غذائية مجهولة المصدر
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