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"الإسكان" تنظم المؤتمر الدولى الثانى لإدارة المشروعات بأسوان ديسمبر المقبل

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
الإسكان تنظم المؤتمر الدولى الثانى لإدارة المشروعات بأسوان ديسمبر المقبل
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أحمد الشيخ
 

تحت رعاية مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تُنظم وزارة الإسكان، ممثلة فى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، المؤتمر الدولى الثانى لإدارة المشروعات، تحت عنوان "التشييد المستدام وإدارة المشروعات: البنية التحتية المستدامة والنقل لمدن المستقبل"، وذلك خلال الفترة من 16 – 18 ديسمبر 2018، بمحافظة أسوان.


صرح بذلك الدكتور خالد الذهبى، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، موضحاً أن المركز يُنظم المؤتمر بمشاركة عدد من الجامعات المصرية والأمريكية، لعرض أحدث نتائج الأبحاث التى تخدم تطوير البنية التحتية للمدن، وأفضل الممارسات والتقنيات فى إدارة مشروعات التشييد ووسائل تحقيق الاستدامة البيئية فى التنمية.



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