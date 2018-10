"TeN" تعزز خريطتها بـ11 برنامجًا جديدًا موجهًا للشباب والسوشيال ميديا

-عمرو عبدالحميد: البرامج من وإلى "السوشيال ميديا" إيمانًا منا بالإعلام الجديد

تستمتعون خلال الفترة المقبلة بمجموعة من البرامج الترفيهية الشبابية الجديدة والحصرية عبر قناة TeN، حيث تقدم القناة 11 برنامجًا جديدًا دفعة واحدة مخصصة للشباب وموجهة للسوشيال ميديا ولمحبي المحتوى الترفيهي خاصة الموسيقى والفن والسينما.





يأتي في مقدمتها البرامج الفنية حيث يفتح البرنامج الأسبوعي "شباك الفن"، بابًا جديدًا للمواهب الإبداعية في عالم المسرح والغناء والفن التشكيلي والرقص العاصر، في كافة محافظات مصر بالشراكة مع معهد جوتة الألماني، ولعشاق الموسيقى بشكل خاص يأتي برنامج "الحفلة"، كأول برنامج عن موسيقى الأندرجراوند من سيناء لإعطاء الفرصة أكبر للشباب المبدعين.





ومن الموسيقى إلى السينما يأتي برنامج "أفلامنا الحلوة" لتسليط الضوء على أهم ١٣ فيلمًا في تاريخ السينما المصرية في برنامج أسبوعي، ومن السينما للكوميديا ، ومع إطلال مميزة للنجم المصري سامح حسين وفريق مسرحية "1980 وأنت طالع" يقدمون أول نسخة عربي من أكثر البرامج البريطانية مشاهدة " whose line is it anyway" ، تحت عنوان "الدور ع مين؟" فقط في مصر على شاشة TeN، بعد عرضه في أكثر من 8 دولة أبرزهم "أمريكا - هولندا - فنلندا – البرازيل".





ومن السينما إلى الطهي حيث تعاونت القناة مع مؤسسي "شوحها متطلبهاش" من شباب مصر المغتربين في الإمارات لتقديم برنامج ترفيهي بإيقاع وشكل مختلف عن أي برنامج للطهي، حيث يعتبر أول برنامج يتم تصويره و مونتاجه بواسطة الموبايل.





ولعكس تجارب وانطباعات الأجانب المقيمين في مصر يأتي برنامج "Where are you from" ، الذي يرصد حياة الأجانب اليومية في أكثر من 7 محافظات على مستوى الجمهورية.





وفي داخل وخارج القاهرة أيضا لكن مع شباب الجامعات، حيث تقدم القناة برنامج " Insider " بالتعاون مع مجلة Insider الشهيرة، أنشطة طلاب الجامعات في تلك المحافظات، في إطار دعم TeN لشباب الجامعات، ليس فقط الطلاب بل لكل محبي العلوم فمن خلال TeN Science تعرض القناة أول سلسلة وثائقيات علمية تسلط الضوء على الإنجازات العلمية في مصر و الوطن العربي.





ولمحبي قصص الملهمين والمؤثرين في مصر تعرض TeN، برنامج "تيدكس شارع الفلكي" ، الحدث الكبير الذي يتم بشكل سنوي كأول مرة على شاشة قناة فضائية، بينما تقدم القناة برنامج المناظرات المصري الألماني من ميونيخ - برلين - الإسكندرية و القاهرة " أبيض وأسود" للحديث عن عدم مواكبة أوروبا للتطلعات ورغبة اللاجئين لعودتهم إلى مصر عن طريق ٤ مناظرات تحمل اسم قرار اللجوء.





دعم TeN للمواهب لم يقتصر على محبي التمثيل والغناء فقط بل كل منتجي برامج الترفيه عن طريق التليفون المحمول كأول قناة تدعم هذه الفكرة من خلال برنامج حصري لهم تحت عنون " Mobile TV "





تأتي هذه البرامج خلال مرحلة يشهد فيها القطاع الإعلامي في العالم تغيرات كبيرة يزداد فيها الطلب على المحتوى الجديد والحصري عبر مختلف المنصات.





من جهته قال الإعلامي عمرو عبدالحميد مدير عام قناة TeN ، إن حزمة البرامج الجديدة تأتي في إطار عملية التطوير الدائمة لمحتوى البرامج ، خاصة أن مجموعة البرامج الجديدة تصل إلى 11 برنامجا دفعة واحدة تأتي من الشباب وإلى الشباب كأول قناة مصرية وعربية تقدم هذا الكم من البرامج لهذه الفئة تواكب التطورات الإعلام الجديد.





من جهته قال الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي للقناة، إن القناة دائمًا ما تهتم بالملفات المنسية والمهملة، والتي بالأحرى تخدم المشاهد المصري والعربي ، فقناة TeN هي صوت المواطن وتقدم إعلامًا حقيقيًا يعبر عن المواطن ويقدم إلى المواطن.