اسعار الدولار في مصر اليوم 30-10-2018

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، فى نهاية التعاملات اليوم الإثنين، مسجلاً 17.85 جينها للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي.





وسجل بنك مصر 17.79 جنيه للشراء وسعر 17.89 جنيه للبيع، كما سجل بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري 17.78 جنيه شراء وسعر 17.88 جنيه للبيع.





وبلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 17.89 جنيه شراء و 17.99 جنيه بيع، وفي البنك العقاري المصري 17.89 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وبنك قناة السويس 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.





وسجل الدولار في البنك المصري الخليجي 17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه بيع، وفي بنك كريدي أجريكول 17.87 جنيه شراء و 17.96 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل17.87 جنيه شراء وسعر 17.96 جنيه للبيع.



