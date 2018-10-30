هاني أبو ريدة يصل مقر الانتخابات التكميلية للجبلاية

تواجد هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في مقر إقامة الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بحضور ممثلي الأندية من أعضاء الجبلاية.





ودعا الانحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، إلى عقد جمعية عمومية اليوم وغدًا لإجراء انتخابات تكميلية على مقعدي حازم وسحر الهواري، والصادر ضدهما أحكام قضائية بالحبس.





ويتنافس على مقعد الرجل كلا من أحمد شوبير، وعاصم مرشد، بينما يتنافس على مقعد المرأة دينا الرفاعي وشيماء منصور، عقب انسحاب صفية عبدالدايم من السباق الانتخابي.





ويستوجب حضور 112 نادبًا من أصل أندية الجمعية العمومية المحق لها الحضور وعددها 222 نادي، لاكتمال النصاب القانوني.