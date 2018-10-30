وزير الخارجية السوري: تركيا تتنصل من التزاماتها بشأن اتفاق إدلب

اتهمت الحكومة السورية تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها فى اتفاق مع روسيا على إقامة منطقة منزوعة السلاح خالية من المتشددين فى شمال غرب البلاد.

وأدى الاتفاق الموقع فى سبتمبر بين روسيا أقوى حليف للرئيس السوري بشار الأسد وتركيا التى تساند فصائل معارضة إلى تجنب شن هجوم حكومى كبير على إدلب التى تسيطر عليها المعارضة.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم فى تصريحات نشرت فى وقت متأخر أمس الاثنين إن تركيا غير راغبة فيما يبدو فى تنفيذ الاتفاق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المعلم قوله فى دمشق "لا يزال الإرهابيون متواجدين بأسلحتهم الثقيلة فى هذه المنطقة وهذا مؤشر على عدم رغبة تركيا بتنفيذ التزاماتها وبالتالى ما زالت مدينة إدلب تحت سيطرة الإرهاب المدعوم من تركيا والغرب".

وتعهدت الحكومة السورية باستعادة "كل شبر" من الأراضى السورية بما فى ذلك إدلب. وأدى الاتفاق التركى الروسى إلى تأسيس منطقة عازلة بعمق من 15 إلى 20 كيلومترا فى أراضى المعارضة على أن تخلو من الأسلحة الثقيلة والمتشددين بحلول منتصف أكتوبر.